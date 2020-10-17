مرحلة طعون الناخبين بقوائم المرشحين الأولية تبدأ الأحد







الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن بدء مرحلة الطعون في قوائم المرشحين الأولية للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر من قبل الناخبين لدى محاكم الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصاتها اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18/10/2020 ولمدة ثلاثة أيام خلال ساعات الدوام الرسمي.



وبحسب المادة (16 / ج) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنه 2016 وتعديله، فإنه يحق لكل ناخب الطعن في قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بقبول طلب ترشح أي قائمة أو بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة الواردة بطلب الترشح مرفقا بينات واضحة ومحددة، و على المحكمه الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتقديم الطعن ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن قطعيا.