الخميس 03-11-2022
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد أهمية تثبيت الاستقرار في سوريا

اجراء عملية جراحية نوعية في البشير - صور

وزير الأوقاف يوجه بتوسعة وتحديث مستشفى المقاصد

وظائف شاغرة في دائرة حكومية - تفاصيل

مدعوون لإجراء الفحص الفني في الإفتاء - أسماء

“العلوم الإسلامية” تعلن حاجتها إلى تعيين مهندس طاقة متجددة

الملك سلمان يكرم 80 مواطنا سعوديا

للأردنيين .. انخفاض أسعار الذهب لأدنى حد منذ 3 سنوات محلياً

منها قلاية البندورة والخبيزة .. تصنيف عالمي جديد لأكثر الأكلات الشعبية في الأردن

جودبي: توقيع 10 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وابرام عقود بقيمة ٧٠ مليون دولار في سوفكس 2022

الخميس، 03-11-2022 01:12 م

مركز مكافحة الأوبئة: 75% من الأمراض المستجدة مصدرها حيواني

63638c518638c


الوكيل الإخباري - قالت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رائدة القطب، أن الأمراض الحيوانية تٌشكل مصدراً لـ 75% من الأمراض المعدية الجديدة والمستجدة التي تصيب الإنسان وتشكل تهديداً كبيراً ومتناميا على الصحة العامة، بالإضافة إلى تأثير البيئة على صحة الجميع.

اضافة اعلان


وبينت قطب خلال اجتماع بمناسبة مشاركة الأردن لدول العالم بـ "اليوم العالمي للصحة الواحدة" الذي يصادف الثالث من تشرين الثاني من كل عام، أن الهدف هو الوقوف على آخر مستجدات نهج الصحة الواحدة في الأردن وسبل تعزيز وتنسيق التعاون بين كافة الأطراف المعنية المحلية والإقليمية والدولية لتخفيف عبء الأمراض المشتركة والميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية والوقاية منها.


وأكدت أن "العالم يدرك تماماً اليوم أن صحة الإنسان والحيوان والبيئة مرتبط كل منها بالآخر في أغلب الأحيان، لهذا لا بد من التعامل معها بطريقة جماعية ومتسقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1667466611768

الحريات النيابية: نقابة المحامين بيت خبرة مهم

1667394637371

بعد الشجار والطرد .. الدغمي ينهي الإشكال مع شركة خاصة

22

حزب الاتحاد يزور منطقة الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك

1645375417433

كتلة التيار الديمقراطي تبحث تشكيل ائتلاف نيابي للانتخابات المقبلة

1 (7)

نائب يسأل رئيس الوزراء عن شارع ( أمية بنت عبد شمس )

ققققق

مشادات كلامية وأجواء مشحونة داخل مجلس النواب

أخبار متعلقة
1667466611768

الحريات النيابية: نقابة المحامين بيت خبرة مهم

1667394637371

بعد الشجار والطرد .. الدغمي ينهي الإشكال مع شركة خاصة

1645375417433

كتلة التيار الديمقراطي تبحث تشكيل ائتلاف نيابي للانتخابات المقبلة

ققققق

مشادات كلامية وأجواء مشحونة داخل مجلس النواب

ruUNPTdkts7JSXFBxiaNadwUkNMGh69dauqVoePi

سؤال نيابي حول إدخال مادة مسرطنة للأردن

FZE0MouWIAIdl9D

النائب العتوم: تسهيلات على اقتناء "السكوتر" في الأردن