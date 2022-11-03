مركز مكافحة الأوبئة: 75% من الأمراض المستجدة مصدرها حيواني

الوكيل الإخباري - قالت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رائدة القطب، أن الأمراض الحيوانية تٌشكل مصدراً لـ 75% من الأمراض المعدية الجديدة والمستجدة التي تصيب الإنسان وتشكل تهديداً كبيراً ومتناميا على الصحة العامة، بالإضافة إلى تأثير البيئة على صحة الجميع.

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وبينت قطب خلال اجتماع بمناسبة مشاركة الأردن لدول العالم بـ "اليوم العالمي للصحة الواحدة" الذي يصادف الثالث من تشرين الثاني من كل عام، أن الهدف هو الوقوف على آخر مستجدات نهج الصحة الواحدة في الأردن وسبل تعزيز وتنسيق التعاون بين كافة الأطراف المعنية المحلية والإقليمية والدولية لتخفيف عبء الأمراض المشتركة والميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية والوقاية منها.



وأكدت أن "العالم يدرك تماماً اليوم أن صحة الإنسان والحيوان والبيئة مرتبط كل منها بالآخر في أغلب الأحيان، لهذا لا بد من التعامل معها بطريقة جماعية ومتسقة.

