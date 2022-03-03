مشتركة الأعيان تبحث فرص التدريب وتطوير المهارات مع البنك الدولي

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسياحة والتراث المشتركة في مجلس الأعيان، خلال اجتماع اليوم الخميس، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، مع وفد من البنك الدولي يزور المملكة حاليا، فرص التدريب وتطوير المهارات.

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وعبر العين مراد، بحضور رئيس لجنة السياحة والتراث الدكتور نضال القطامين، عن تقديره للشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي وبما يسهم في زيادة منعة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعافي، لافتا إلى أن الأردن يعول على دعم البنك الدولي لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة فرص العمل، ودعم عدد من الأولويات القطاعية؛ مثل التدريب وتطوير المهارات ومشاركة المرأة.



وأكد أهمية تعزيز التعاون لتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال من خلال دعم مشاريع اقتصادية كبرى ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص العمل المؤهلة المطلوبة.



بدوره، قال العين القطامين إن قطاع السياحة تأثر على نحو خاص بتداعيات جائحة كورونا، وذلك بتراجع أعداد السياح الوافدين، وفي بعض الفترات كان هناك انقطاع تام نتيجة توقف حركة الطيران وإغلاق المعابر والحدود، ما أدى إلى إغلاق الكثير من المنشآت السياحية، فضلا عن انخفاض الدخل القومي العائد من السياحة رغم قرارات الحكومة للدعم من خلال برامج البنك المركزي والضمان الاجتماعي لتخفيف الأثر السلبي المباشر على الاقتصاد الوطني.



