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الثلاثاء، 01-02-2022 03:21 م

مشتركة الأعيان تشرع بمناقشة مشروع قانون رخص المهن

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الوكيل الإخباري - شرعت اللجنة المشتركة (القانونية، المالية والاقتصادية) في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات، وحضور مقرر اللجنة المالية الدكتور مصطفى البراري، بمناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان لسنة 2022.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة اليوم الثلاثاء، بحضور وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات ورئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة.

وناقشت اللجنة مواد مشروع القانون حتى المادة الثامنة، على ان تستكمل مناقشة بقية مواد مشروع القانون يوم الأحد المقبل.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، بهدف تنظيم المهن داخل حدود مناطق أمانة عمان الكبرى وتحديد المهام والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والمتطلبات اللازمة، وتحقيق التكامل والانسجام والتشاور بين الأمانة والجهات المختصة وتهيئة البيئة والمناخ لجلب الاستثمارات والمستثمرين من خلال تشريع عصري ومتطور، وتفعيل استخدام الخدمات الإلكترونية بين الأمانة والجهات المختصة ومتلقي الخدمة.

 




 

 


 

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