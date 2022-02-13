مشتركة في الأعيان تبحث سُبل تدوير النفايات

الوكيل الاخباري - بحثت لجنة مشتركة في مجلس الأعيان مكونة من لجان الصحة والطاقة والخدمات، برئاسة رئيس لجنة الصحة العين الدكتور ياسين الحسبان، اليوم الأحد، معالجة النفايات الصلبة وطرق استغلالها في مجال الطاقة.



وقال العين الحسبان إن الاجتماع المشترك جاء لمناقشة معالجة النفايات وانتاج الطاقة الكهربائية والغاز والنفط منها، لافتًا إلى أهمية تذليل التحديات البيئية والمناخية؛ للوصول إلى طريق عملي واحد للمضي قدمًا بهذا المجال.

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