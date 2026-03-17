الثلاثاء 2026-03-17 06:58 م

مشتركة في "الأعيان" تبحث قضايا الشباب وتعزيز مشاركتهم الوطنية

جانب من الاجتماع
 
الوكيل الإخباري- بحثت لجنة مشتركة مكونة من لجنتي الثقافة والرياضة والشباب ولجنة الحوار الوطني الشبابي في مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، عددا من القضايا التي تهم الشباب، في إطار تعزيز الحوار المؤسسي والانفتاح على أولوياتهم وتطلعاتهم.

وأكدت رئيسة لجنة الثقافة والرياضة والشباب، الدكتورة هيفاء النجار، أهمية اعتماد أساليب حديثة وعملية في الحوار مع الشباب تواكب متطلبات العصر، وضرورة الانتقال من النمط التقليدي القائم على التلقين إلى حوار تفاعلي بناء يفضي إلى مخرجات واضحة وقابلة للتطبيق.


وأشارت إلى جملة من المحاور الرئيسة، أبرزها السردية الأردنية، وخدمة العلم، والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء وعي شبابي متكامل ومواكب للتحولات الراهنة.


بدورها، قالت رئيسة لجنة الحوار الوطني الشبابي، الدكتورة محاسن الجاغوب، إن الشباب يحظون باهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ما يستدعي تكثيف الجهود لبناء جيل واع متسلح بقيم الولاء والانتماء، وقادر على الإسهام الفاعل في مسيرة النهوض الوطني.


وأشارت إلى أن مجلس الأعيان، من خلال لجانه، ولا سيما لجنة الحوار الوطني الشبابي، يعمل على ترجمة الرؤية الملكية التي تضع الشباب في صميم الأولويات.


وأكد عدد من أعضاء اللجنتين أهمية تمكين الشباب وتأهيلهم للانخراط الفاعل في سوق العمل، وتوسيع فرص مشاركتهم في مختلف القطاعات، بما يعزز قدرتهم على التميز والإبداع، مشددين على ضرورة ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز قيم الولاء والانتماء، باعتبارهم عماد المستقبل والركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة.

 
 


