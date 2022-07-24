مشتركة في الأعيان توصي بإجراء دراسة للمواد الخطرة في موانئ العقبة

الوكيل الإخباري - أوصت اللجنة المشتركة، المكونة من لجنتي المالية والاقتصادية، والخدمات العامة في مجلس الأعيان، بإجراء دراسة شاملة للمواد الخطرة في جميع موانئ العقبة، وتنفيذ البنية التحتية اللازمة للحفاظ على ممتلكات وأرواح المواطنين.

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كما أوصت اللجنة المشتركة، برئاسة العين جمال الصرايرة، بإيقاف استيراد مادة الأمونيا لحين إصلاح البنية التحتية من الشركات صاحبة العلاقة وبناء خزانات أمونيا جديدة حسب المواصفات العالمية.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، مع رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت، وأمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد خشاشنة، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات.



واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، الذي جرى بدار المجلس، وحضره مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي، جميع أمور السلامة البيئية والدراسات في منطقة العقبة.