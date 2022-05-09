مشتركة للأعيان والنواب لحسم خلافهما الخميس

الوكيل الإخباري

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- يعقد مجلس الأعيان يوم غدٍ الثلاثاء، آخر جلساته بالدورة العادية الحالية (الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر)، والتي تنتهي مدتها الدستورية في الخامس عشر من الشهر الحالي.ويناقش المجلس قرار لجنته القانونية بشأن معدلي العقوبات والتنفيذ، إضافة إلى معدل قانون الهيئة المستقلة للانتخاب المعاد من مجلس النواب بعد اصراره على إضافة "الأحزاب السياسية" إلى اسم الهيئة.ويتوقع أن يعقد مجلسا الأعيان والنواب الخميس المقبل، جلسة مشتركة لحسم الخلاف بينهما حول قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمعدل لقانون الهيئة المستقلَّة للانتخاب، وذلك في حال أصر الأعيان في جلسته غدا على قراره السابق الرافض لإضافة النواب، فيما يتمثل الخلاف في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بإصرار الأعيان على مشروع الحكومة بزيادة نسبة ايرادات منطقة العقبة من ضريبتي الدخل والمبيعات إلى 40 بالمئة بدلاً عن 25 بالمئة، وهو ما رفضه النواب مرتين.