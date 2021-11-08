مشتركة نيابية تبحث قرار تفويض متقاعدي شركات كهرباء في القضايا العمالية

الوكيل الاخباري - بحثت اللجنة النيابية المشتركة "الإدارية والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان" خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، قرار النقابة العامة للعاملين في الكهرباء، بتفويض أعضاء متقاعدين من شركات الكهرباء في القضايا العُمالية، بالإضافة إلى التعديلات الأخيرة للأنظمة الداخلية للنقابات العمالية دون الإعلان عنها، فضلًا عن إعلان موعد محدد لانتخابات لقطاع شركات الكهرباء.



وأكد رئيس اللجنة الإدارية، النائب الدكتور علي الطراونة، بحضور وزير العمل نايف استيتية ورئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة وممثلين عن عمال شركة الكهرباء، ضرورة وجود استراتيجية عمل واضحة، تضمن الحفاظ على حقوق العمال أصحاب العمل.

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