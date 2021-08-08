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الأحد، 08-08-2021 07:54 م

مشتركة نيابية تشرع بمناقشة مُعدل العقبة الاقتصادية

العقبة


الوكيل الاخباري - شرعت اللجنة النيابية المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) بعد انتخابها بالتزكية النائب خالد أبو حسان رئيساً وضرار الحراسيس مقرراً، بمناقشة مشروع قانون معدِّل لقانون منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة لسنة 2021.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، بحضور وزير المالية محمد العسعس، وأمين عام الوزارة عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت، وعدد من المعنيين.

 




 

 


 

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