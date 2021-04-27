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الثلاثاء، 27-04-2021 03:55 م

مشتركة نيابية تقر مواد بقانون أمانة عمان

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الوكيل الاخباري - أقرت اللجنة النيابية المشتركة (الإدارية والقانونية)، خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، عددًا من مواد مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020.
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وقال الطراونة، بحضور وزيري التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة والدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة ورئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة، إن اللجنة أقرت تلك المواد بعد أن أجرت 13 جلسة نقاشية حول مشروع القانون، استمعت خلاها للعديد من المقترحات والتوصيات من أصحاب الخبرة والاختصاص والمعنيين بـ"الأمانة".

 




 

 


 

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