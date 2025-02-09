" مشتركة نيابية" تناقش معدل "للطيران المدني"

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الوكيل الإخباري- واصلت اللجنة المشتركة "القانونية والخدمات العامة والنقل" النيابية تناقش مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024 خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الأحد. اضافة اعلان





وقال رئيس اللجنة، الدكتور أيمن البدادوة، إن اللجنة ناقشت عددًا من مواد مشروع القانون، واستمتعت لملاحظات المعنيين.



وأشار في حضور العين غازي الذنيبات، ووزراء الدولة أحمد العويدي، والدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، والنقل وسام التهتموني، ومدير عام الملكية الأردنية سامر المجالي، ورئيس هيئة الطيران المدني هيثم مستو، وعدد من المعنيين وممثلين عن شركات الطيران، إلى أن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات للاستماع لملاحظات المعنيين والاستئناس بآرائهم.



وأكد على أن اللجنة ستعمل على عقد اجتماعات لاحقة لدراسة مواد مشروع القانون تمهيدًا لإقرارها، بما يتواكب مع التطورات المتعلقة بقطاع الطيران المدني والاتفاقيات الدولية.



وشدد على أن اللجنة لن تُسرع في إقرار مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه سيتم منحه الوقت المناسب.

بدورهم، قدم النواب: نبيل الشيشاني، مي الحراحشة، رانيا أبو رمان، مجحم الصقور، عوني الزعبي، زهير الخشمان، تيسير العرابي، آية الله فريحات، وعبد الحليم عنابّة، جملة من الاقتراحات والملاحظات لتجويد مشروع القانون.

