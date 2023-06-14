مشتركة نيابية تناقش موضوع إحالة موظفين في "البلقاء التطبيقية" للتقاعد المبكر

الوكيل الإخباري - ناقشت اللجنة النيابية المشتركة التعليم والشباب والإدارية خلال اجتماع اليوم الأربعاء، موضوع إحالة عدد من الموظفين الإداريين في جامعة البلقاء التطبيقية إلى التقاعد المبكر.

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وقال رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، طالب الصرايرة، "إن الموظفين انخفضت رواتبهم التقاعدية بسبب إحالتهم إلى التقاعد المبكر، وجرى سابقا عقد عدة اجتماعات لمناقشة هذا الموضوع، وبالتالي فإن اللجنة سترفع توصية لمجلس الوزراء لإعادتهم إلى أماكن عملهم.



من جهته، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية المهندس يزن الشديفات إن اللجنة ستدرس ملفات الموظفين البالغ عددهم 35، وكذلك ستتابع موضوع التأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة.



بدورهم، طالب النواب بلال المومني، سليمان أبو يحيى، فايزة عضيبات، فراس القضاة، فريد حداد، زيد العتوم، إسماعيل المشاقبة، زهير السعيدين، بإعادة الموظفين إلى أماكن عملهم، وإعادة النظر بملفاتهم كل على حدة.



من ناحيته، قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة إن الموظفين حصلوا على رواتب تقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة، وتحتاج إعادتهم للعمل إلى إجراءات وأنظمة وتعليمات.



بدوره، قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني إن الموضوع جرى مناقشته في لقاءات سابقة، وطلب من مجلس التعليم العالي تعديل المادة المقرة سابقا، والتي تنص على الاستغناء عن الموظف في حال عدم رغبته.



وأشار إلى أن إعادة هؤلاء الموظفين إلى أماكن عملهم ليس موضوعا سهلا؛ نظرا لانقطاعهم عن العمل وحصولهم على رواتب تقاعدية.



إلى ذلك، عرض الموظفون الإداريون للتحديات التي تواجههم والمصاعب التي يتعرضون لها جراء إحالتهم إلى التقاعد المبكر.