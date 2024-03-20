مشتركة نيابية تواصل اليوم مناقشة معدل الأمانة

الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الاربعاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مواصلة مناقشة مشروع قانون مُعدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024، من قبل اللجنة المُشتركة النيابية (القانونية والإدارية).

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وكان مجلس النواب، قرر بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، تحويل مشروع قانون مُعدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024، إلى اللجنة النيابية المُشتركة القانونية والإدارية، وذلك بعد أن تم مُناقشته في قراءة أولية.

وكانت الحُكومة حولت "مُعدل الأمانة"، إلى مجلس النواب، مع إعطائه صفة الاستعجال.



وتناقش لجنة السياحة والآثار، مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024، فيما تجتمع لجنة العمل النيابية لمناقشة مطالب عمال الشركة الأردنية السورية للنقل البري.



وتطلع لجنة البيئة والمناخ خلال اجتماعها على دور وزارة الطاقة باستخدام الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.

وتناقش لجنة التربية والتعليم، موضوع تحول الطلبة في جامعة الإسراء إلى تخصص التمريض داخل الجامعة، كما تستهل اللجنة خلال اجتماعها تكريم مجموعة من الطلبة الذين حققوا إنجازات في مجالات مختلفة.

