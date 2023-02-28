الثلاثاء 28-02-2023
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الثلاثاء، 28-02-2023 10:12 ص

مشروعا "المنافسة والعمل" تحت القبة الأربعاء

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الوكيل الإخباري - قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي دعوة المجلس للانعقاد في جلسة تشريعية صباح يوم غد الأربعاء.

وتضمن جدول الأعمال قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رقم (4) تاريخ 2023/2/19 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لضمان حماية المنافسة الحرة والفاعلة في المملكة من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.

ومن الأسباب الموجبة أيضا، منح مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق بما في ذلك الطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار مستعجل لوقف أي تصرف مخالف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحية إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن، إضافة إلى حظر أي جهة خاصة رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

كما تضمن جدول الأعمال قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان رقم (3) تاريخ 2023/1/15، والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.

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