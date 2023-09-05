الثلاثاء 05-09-2023
الوكيل الاخباري

اصابات بحادث سير وسط اربد

مواطن يروي تفاصيل فاجعة وفاة والده في الجاردنز - فيديو

كشف سبب ارتفاع أسعار الشقق السكنية في اربد

مشروع قانون الموازنة العامة أمام النواب بالدورة العادية الأخيرة المقبلة

منظمة دولية في الأردن تُعلن عن وظيفة براتب 1246 دينار شهرياً - رابط التقديم

بيان من الضمان الاجتماعي لكافة المؤمن عليهم غير الفعّالين

بلعاوي: المملكة ستشهد موجة بارتفاع إصابات فيروس كورونا الفترة القادمة

الطاقة: تركيب أنظمة خلايا شمسية لـ 30 بلدية في الأردن

إصابة عشرات الطالبات بالاختناق إثر مهاجمة قوات الاحتلال لمدرسة في الخليل

أسعار الأرز عالمياً تصعد لأعلى مستوى لها منذ 15 عاماً وتخوفات من أزمة غذاء عالمية

الثلاثاء، 05-09-2023 01:35 م

مشروع قانون الموازنة العامة أمام النواب بالدورة العادية الأخيرة المقبلة

0L5A0017


الوكيل الإخباري - يترقب مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان صدور الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورته العادية الأخيرة.

اضافة اعلان


وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحمد الخلايلة، إنّ أعضاء مجلس النواب أمام قوانين عدة خلال الدورة العادية الأخيرة، أبرزها مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية، بالإضافة لقوانين سيستلمها المجلس من الحكومة، مع وجود بعض مشاريع القوانين في المجلس.


وأشار، إلى أن مشروع قانون المحاسبة القانونية لا يزال يناقش لدى اللجنة القانونية النيابية، مرجحا أن يعرض على مجلس النواب خلال الدورة العادية المقبلة.


وبين أنه "يمكن لجلالة الملك عبدالله الثاني أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على ألا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين، وتبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة فـي التاريخ الذي يدعى فـيه إلى الاجتماع، وتمتد هذه الدورة العادية 6 أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة".


ولفت الخلايلة إلى أنه يجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على 3 أشهر؛ لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة الأولى، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.

 

المملكة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A9908

النواب يسدل الستار على الدورة الاستثنائية بإقرار جميع القوانين وتحمل مسؤولياته الوطنية

WhatsApp Image 2023-09-05 at 9.35.21 AM

الاتحاد الوطني يدعو إلى تفعيل دور الجمعيات الخيرية والتنموية في مسيرة الإصلاح التنموي

0L5A0017

نسب الفقر والبطالة أمام لجنة الاقتصاد النيابية اليوم

WhatsApp Image 2023-09-04 at 4.31.47 PM

"البرلمانيات الأردنيات" يدعو الحكومة لتعزيز الجهود الناهضة بدور المرأة

1693829904457

"خارجية النواب" تبحث والسفير الهندي تعزيز العلاقات الثنائية

1693826790752

"اقتصاد النواب" تبحث تنظيم عمل المكاتب العقارية

أخبار متعلقة
7202327155834307031142

البيانات الشخصية والملكية العقارية تحت القبة الاثنين المقبل

0L5A6224

الخلايلة يتوقع فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة قبل نهاية آب

0L5A0017

الصفدي يدعو مجلس النواب للانعقاد الاثنين المقبل

WhatsApp Image 2023-08-09 at 3.51.49 PM

وفد نيابي برئاسة الخلايلة يزور "المتقاعدين العسكريين"

0L5A0436

مجلس الأعيان يُقر مشروعي قانوني السير والشراكة بين القطاعين العام والخاص

WhatsApp Image 2023-08-06 at 2.49.55 PM

اقتصاد النواب تُقر "حماية البيانات الشخصية"