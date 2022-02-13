مشوقة يدعو الحكومة لوقف التعامل بالقروض الربوية

الوكيل الإخباري - طالب النائب عدنان مشوقة الحكومة بوقف التعامل مع القروض الربوية والخاضعة للفوائد لحرمتها الشرعية.

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وقال مشوقة، خلال جلسة نيابية لاستكمال مناقشة مشروعي الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022، اليوم الأحد، إنه يجب وقف التعامل مع هذه القروض حتى لا نتعرض لحرب من الله.

واستشهد النائب بالآيتين الكريمتين (278-280) من سورة البقرة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون).

وأوضح أنه يمكن الاعتماد على الصكوك الإسلامية بدلا من القروض كأداة تمويلية فعالة، حيث يمكن إيجاد بنية تشريعية منظمة لإصدار الصكوك وإدراجها وتداولها.

كما طالب مشوقة بوقف ارتفاع المديوينة وعجز الموازنة تحت أي ظروف.