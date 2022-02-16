مشوقة يسأل الحكومة حول التمويل المالي للأحزاب

الوكيل الإخباري - وجه النائب عدنان مشوقة سؤالا إلى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حول التمويل المالي للأحزاب.

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وتساءل مشوقة عن قيمة التمويل الحكومي للأموال، ونظام تمويل الأحزاب، ومقدار كل حزب من هذا النظام في كل عام.

وتاليا نص السؤال:

سؤال حول التمويل المالي للاحزاب

معالي رئيس مجلس النواب

استنادا الى احكام المادة (96) من الدستور ، وعملا باحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب،

ارجو التكرم بتوجيه السؤال التالي الى معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية :



نص السؤال :



في حمى التسابق على تشكيل الأحزاب هذه الأيام، ارجو بيان المعلومات التالية عن الفترة منذ بداية عام 2010 وحتى نهاية عام 2021 :



1. ما هي الأحزاب السياسية التي شاركت في الإنتخابات النيابية للاعوام 2013، 2016، 2020 ؟



2. كم عدد الاصوات والمرشحين والمقاعد النيابية التي حصل عليها كل حزب ؟



3. ما هي الأحزاب التي حصلت على التمويل الحكومي نتيجة مشاركتها في الإنتخابات ؟



4. ما هي قيمة التمويل الحكومي الذي حصل عليه كل حزب ؟



5. ما هي الأسس التي تم صرف كل تمويل لكل حزب ؟



6. ارجو تزويدي بنظام تمويل الاحزاب ، وكم استفاد كل حزب من هذا النظام في كل عام ؟



7. كم عدد الوزراء الحزبيين الذين شاركوا في الحكومات المتعاقبة ، من هم والى اي احزاب ينتمون؟



واقبلوا فائق الاحترام