الأربعاء 16-02-2022
الوكيل الاخباري

المستشفيات الخاصة: كلفة علاج 200 ألف منتفع من الدرجتين الأولى والخاصة بلغت 13 مليون في 2021

تعديلات على حوافز العاملين في وزارة الصحة - تفاصيل

تسجيل 31 وفاة و 17322 إصابة كورونا في الاردن اليوم

إرادتان ملكيتان بالسماح للحنيطي والمقابلة بحمل وسامين نرويجي وسوداني

الملك يؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

الحكومة تطالب آلاف الأردنيين بدفع مستحقات مالية عليهم خلال شهرين - أسماء

تعليمات وأسس جديدة لصرف مكافآت موظفي البلديات - تفاصيل

الحكومة تعلن الأنشطة الزراعية الأكثر خطورة في المملكة - أسماء

الحكومة تعلن عن الصحف الأوسع انتشارا في الاردن

الهندي: إعلان إصابات كورونا يوميا أثار الخوف في نفوس السياح

الأربعاء، 16-02-2022 02:18 م

مشوقة يسأل الحكومة حول التمويل المالي للأحزاب

131353827_1322331698114302_4676093696123841251_n


الوكيل الإخباري - وجه النائب عدنان مشوقة سؤالا إلى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حول التمويل المالي للأحزاب.

اضافة اعلان

 

وتساءل مشوقة عن قيمة التمويل الحكومي للأموال، ونظام تمويل الأحزاب، ومقدار كل حزب من هذا النظام في كل عام.

 

وتاليا نص السؤال:

 

سؤال حول التمويل المالي للاحزاب
معالي رئيس مجلس النواب
استنادا الى احكام المادة (96) من الدستور ، وعملا باحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب،
ارجو التكرم بتوجيه السؤال التالي الى معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية :


نص السؤال :


في حمى التسابق على تشكيل الأحزاب هذه الأيام، ارجو بيان المعلومات التالية عن الفترة منذ بداية عام 2010 وحتى نهاية عام 2021 :


1. ما هي الأحزاب السياسية التي شاركت في الإنتخابات النيابية للاعوام 2013، 2016، 2020 ؟


2. كم عدد الاصوات والمرشحين والمقاعد النيابية التي حصل عليها كل حزب ؟


3. ما هي الأحزاب التي حصلت على التمويل الحكومي نتيجة مشاركتها في الإنتخابات ؟


4. ما هي قيمة التمويل الحكومي الذي حصل عليه كل حزب ؟


5. ما هي الأسس التي تم صرف كل تمويل لكل حزب ؟


6. ارجو تزويدي بنظام تمويل الاحزاب ، وكم استفاد كل حزب من هذا النظام في كل عام ؟


7. كم عدد الوزراء الحزبيين الذين شاركوا في الحكومات المتعاقبة ، من هم والى اي احزاب ينتمون؟


واقبلوا فائق الاحترام

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
270775990_252692176977268_3857111438605453810_n

العودات: خبرات وكفاءات عالية للمستقلة للانتخاب

620cc63c69631

قانونية النواب تلتقي مجلس مفوضي المستقلة للانتخاب

0L5A9955

25 نائبا تغيبوا عند التصويت على قانون الموازنة

نواب

مناقشة مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب مع الهيئة المستقلة للانتخاب

0L5A0436

زراعة الأعيان تؤكد أهمية تسليط الضوء على المشاريع الزراعية

JNA_e96b8image_story

القانونية النيابية: تدرج في المقاعد النيابية المخصصة للأحزاب

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-01-30 at 3.07.10 PM

الاقتصاد والاستثمار النيابية تحيل ملف صندوق المحافظات لمكافحة الفساد

2987551-26320979

عطية يدعو الدغمي إلى التدخل لإنهاء الخلاف النيابي

122021279616384218299

نواب الإصلاح يهددون بمقاطعة جلسات النواب احتجاجا على تجميد الرياطي

WtCGTHAxBHLJB1L2g79dMdLmi5qJNdlIewqU60PL

النائب فريج يعلق على قرار تجميد عضوية الرياطي

2987551-26320979

إعادة النظر بقرار تجميد الرياطي في هذه الحالة

292411_1_1640792598

خبير دستوري: الرياطي يحتفظ بنيابته ووقف مخصصاته المالية