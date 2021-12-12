مصادر تكشف كواليس لقاء الملك برؤساء اللجان النيابية

الوكيل الإخباري - كشفت مصادر نيابية أبرز المحاور التي جرت خلال لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع رؤساء اللجان النيابية، اليوم الأحد في قصر الحسينية.

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وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللقاء تضمن الحديث في الكثير من المحاور أهمها قطاعات الصحة والتعليم وشح المياه والسياحة العلاجية والعمل والتشغيل والاستثمار.



وأضافت أن الملك استمع باهتمام كبير لملاحظات رؤساء اللجان النيابية.



وأشارت المصادر إلى أن الملك ناقش النواب في كثير من القضايا والمواضيع وبتفاصيلها الدقيقة.



وبيّنت أن اللقاء تطرق إلى القضايا الوطنية والاستراتيجية التي تهم كل الأردنيين والإنجازات التي تحققت في مكافحة الأردن للجائحة وطرق الاستعداد لها ومواجهتها.