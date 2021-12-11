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السبت، 11-12-2021 01:30 م

مصدر: الخصاونة وفريقه الوزاري كاملاً في "جلسة النوايا" الاربعاء المقبل

بشر الخصاونة 10


الوكيل الإخباري - رجحت مصادر نيابية حضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وطاقمه الوزاري كاملا لجلسة المناقشة العامة المنوي عقدها الأربعاء المقبل، لبحث اتفاقية النوايا التي وقعتها الحكومة مع الاحتلال الإسرائيلي في الإمارات.

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وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأصل أن يحضر رئيس الوزراء وكافة الوزراء جلسات المناقشة العامة، ويتوجب على الوزراء المعنيين بالرد على أسئلة النواب حضور الجلسات الرقابية.

 

وأضافت أن رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي وجه كتابا رسميا إلى رئيس الوزراء لإعلامه بقرار المجلس بعقد جلسة مناقشة عامة بشأن القضية وموعد الجلسة.


وقدم 76 نائبا مذكرة نيابية لمناقشة اتفاقية إعلان النوايا تحت قبة البرلمان، قبل أن تؤجل جلسة الأربعاء الماضي بعد انسحاب عدد كبير من النواب، وتحديد الأربعاء المقبل موعدا جديدا لها.

 




 

 


 

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