مصدر في مجلس النواب يكشف لـ الوكيل عن أهم ما نوقش في لقاء العودات بالرفاعي

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال مصدر مطلع في مجلس النواب أن اجتماع رئيس المجلس المحامي عبد المنعم العودات ورئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية،سمير الرفاعي نوقش خلاله سبل تحقيق تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، وتطلعات الشارع الأردني.

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وأضاف المصدر الذي حضر الإجتماع لـ الوكيل أن الرفاعي التقى بالعودات لأخذ المشورة للنهوض باللجنة بأسرع وقت ممكن، وبحث بعض مشاريع القوانين التي من شأنها تحقيق الهدف المنشود من وجودها.

وأكد ان مجلس النواب سيصدر بياناً خلال الساعات القليلة القادمة عن مخرجات الاجتماع الذي جمع العودات بالرفاعي.