الخميس 16-03-2023
الوكيل الاخباري

السفير الهولندي: الأردن قدم للاجئين السوريين ما عجزت عنه دول كبرى

كلية الحجاوي تعقد ورشة عن هندسة الزلازل

اختتام فعاليات الملتقى الاقتصادي والسياسي الثالث للمرأة بالعقبة

الردايدة: للقطاع الخاص دور مشهود في نهضة المملكة

البنك المركزي : نسبة كفاية رأس المال للبنوك الأردنية تتجاوز 17%

تعيين 13 عضًوا إضافيًا في مجلسي المحافظة والبلدي - أسماء

مطالبة بإصدار امر دفاع لتأجيل اقساط القروض شهرين

وزارة العدل تعلن نيتها إتلاف ملفات وأوراق قضائية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدفاع الروماني

تفاصيل المنخفض والامطار القادمة الى المملكة

الخميس، 16-03-2023 06:28 م

مطالبة بإصدار امر دفاع لتأجيل اقساط القروض شهرين

3202315135721769090737


الوكيل الاخباري - طالب مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب ضرار الحراسيس، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، باللجوء إلى قانون الدفاع وإصدار أمر دفاع يلزم البنوك بتأجيل أقساط القروض عن شهر رمضان المبارك والعيد.

وقال الحراسيس إن الظروف الاقتصادية صعبة، والمواطنون لا يجدون أي سيولة لسد احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، والقطاعات الاقتصادية تطالب بذلك، وواجب الحكومة التدخل من خلال استخدام أوامر الدفاع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1678963712355

الأعيان يوافق على قانوني الأحوال المدنية والعمل

معالي_السيدة_خولة_العرموطي

العين العرموطي تتسلم جائزة المرأة العربية

0L5A6224

مصادر نيابية: حسم ملف الإعفاءات الطبية قبل رمضان

main_image6412c6e8d7e9c

الصفدي ينعى الشيخ عبد المجيد الدغمي

WhatsApp Image 2023-03-15 at 4.11.20 PM

برلمانية المغرب العربي تشيد بدور السفير الجزائري

WhatsApp Image 2023-03-15 at 3.32.29 PM

خارجية النواب تلتقي السفير الإيطالي

أخبار متعلقة
320233194413702537195

نائب : البنوك وافقت مبدئيا على تأجيل الاقساط لشهر واحد

2202312135629959639203

مذكرة نيابية لتأجيل سداد القروض شهرين بالاردن