مطالبة بإصدار امر دفاع لتأجيل اقساط القروض شهرين

الوكيل الاخباري - طالب مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب ضرار الحراسيس، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، باللجوء إلى قانون الدفاع وإصدار أمر دفاع يلزم البنوك بتأجيل أقساط القروض عن شهر رمضان المبارك والعيد.



وقال الحراسيس إن الظروف الاقتصادية صعبة، والمواطنون لا يجدون أي سيولة لسد احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، والقطاعات الاقتصادية تطالب بذلك، وواجب الحكومة التدخل من خلال استخدام أوامر الدفاع.

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