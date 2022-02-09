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مطالبة بإصدار قانون للعفو العام في الاردن

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الأربعاء، 09-02-2022 05:16 م

مطالبة بإصدار قانون للعفو العام في الاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وقع عدد من النواب على مذكرة نيابية طالبوا خلالها بإصدار قانون للعفو العام.

وبالتفاصيل طالب أكثر من 30 نائبا باصدار قانون عفو عام، في مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية.

وجاء في المذكرة أن العفو يأتي بالتزامن مع تحديث المنظومة السياسية من تعديلات دستورية وقانون الاحزاب وقانون انتخاب جديد، وسط مرحلة جديدة من الاصلاح السياسي، لاعطاء المحكومين فرصة للعودة الى جادة الصواب.

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