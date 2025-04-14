مطالبة بإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطنين

وأشارت المذكرة، أنه اليوم وفي ظل التحول إلى العدادات الرقمية "Smart Meters" التي تتيح فصل وإعادة التيار عن بعد ودون تدخل بشري مباشر، فقد انتفی مبرر فرض هذه الرسوم نهائيًا.
-
أخبار متعلقة
-
عقوبات صارمة بحق المعتدين على النظام الكهربائي بالاردن .. تعرف عليها
-
مجلس النواب يُقر مشروع قانون الكهرباء العام
-
النواب يوافق على تعديلات الأعيان بشأن "الإحصاءات" و "الطيران المدني"
-
النواب يمرر قانون المرأة رغم الاعتراضات الحادة
-
"الاقتصاد النيابية": مشروع قانون الأبنية والأراضي عصري وتقدمي ويحقق العدالة
-
النواب يعقد جلسة الاثنين لمناقشة تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية
-
النائب زهير الخشمان يحذر من تداعيات القرار الجمركي الأمريكي الجديد
-
الصفدي والسفير العراقي: الأخوة والمحبة ستبقى عنواناً للعلاقات الأردنية العراقية