 
الإثنين 2024-12-23 02:45 م
 

مطالبة بالعودة للتوقيت الشتوي في الاردن

التوقيت الشتوي
ساعة
الإثنين، 23-12-2024 02:20 م

الوكيل الإخباري-   وقع نواب اليوم الاثنين، مذكرة تطالب الحكومة بالعودة إلى التوقيت الشتوي، بعد أن قررت اعتماد التوقيت الصيفي طوال العام.

وجاء في المذكرة التي تبنتها النائب بيان فخري المحسيري، أن هذه العودة ضرورية نظرا للصعوبات التي يواجهها المواطنون والطلبة في المدارس والجامعات ما يضطرهم للخروج من منازلهم قبل الفجر وقبل شروق الشمس.

اضافة اعلان

 



Image1_12202423141610355164220.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الداخلية

أخبار محلية الاردن يسمح لهذه الفئات بالمغادرة والدخول عبر معبر جابر إلى سوريا - وثيقة

ث

طب وصحة أفضل وجبة عشاء لمرضى ضغط الدم المرتفع

الرئيس السوري السابق بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد

عربي ودولي الكرملين يكشف حقيقة طلاق اسماء الاسد

ا

عربي ودولي اليابان.. الإمبراطور السابق أكيهيتو يحتفل بعيد ميلاده الـ91

التوقيت الشتوي

شؤون برلمانية مطالبة بالعودة للتوقيت الشتوي في الاردن

ت

طب وصحة علاج نهائي للسرطان.. طبيب يوضح

تعبيرية

فلسطين من جديد .. مجاهدو القسام يجهزون على قوة صهيونية طعناً بالسكاكين

محطة محروقات

اقتصاد محلي الحكومة: انخفاض البنزين وارتفاع أسعار الديزل والكاز عالميا



 




الأكثر مشاهدة