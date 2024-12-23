مطالبة بالعودة للتوقيت الشتوي في الاردن

وجاء في المذكرة التي تبنتها النائب بيان فخري المحسيري، أن هذه العودة ضرورية نظرا للصعوبات التي يواجهها المواطنون والطلبة في المدارس والجامعات ما يضطرهم للخروج من منازلهم قبل الفجر وقبل شروق الشمس.
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