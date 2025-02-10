مطالبة بتأجيل اقساط القروض بمناسبة رمضان والعيد

وجاء في المذكرة التي وقع عليها 22 نائب، أنها تأتي في ظل ما يتطلبه شهر رمضان والعيد من مصاريف إضافية تثقل كاهل الأسر الأردنية، ما يستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية لدعم المواطنين والتخفيف عنهم.
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