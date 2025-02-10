مطالبة بتأجيل اقساط القروض بمناسبة رمضان والعيد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - طرح نواب اليوم الاثنين مذكرة إلى رئيس الوزراء جعفر حسان بتأجيل أقساط القروض المستحقة خلال شهري آذار ونيسان.



وجاء في المذكرة التي وقع عليها 22 نائب، أنها تأتي في ظل ما يتطلبه شهر رمضان والعيد من مصاريف إضافية تثقل كاهل الأسر الأردنية، ما يستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية لدعم المواطنين والتخفيف عنهم.

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