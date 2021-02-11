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مطالبة بتخصيص أراض وقروض للشباب المتعطل عن العمل بالاردن

الخميس، 11-02-2021 03:31 م

مطالبة بتخصيص أراض وقروض للشباب المتعطل عن العمل بالاردن

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الوكيل الاخباري - طالب 93 نائبا،ً عبر مذكرة نيابية، باستغلال الأراضي المملوكة للدولة، من خلال تخصيص قطع من هذه الأراضي ذات المساحات الصغيرة، لمجموعات من الشباب المتعطلين عن العمل، ليقوموا بزراعتها وتطويرها ضمن الأنماط الزراعية المحددة.

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ودعت المذكرة، التي وجهت إلى رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، لمخاطبة رئيس الوزراء، بأن يكون توزيع تلك الأراضي ضمن أسس عادلة ونزيهة لكل من يستحقها، وحتى لا تستخدم لغير غايتها.

وطالب النواب الموقعون بدعم التجمعات الشبابية ماديا ومعنويا، وذلك عبر القروض الميسرة، أو إنشاء صندوق لهذه الغاية، وتزويد هذه التجمعات بالآلات والمواد الخاصة بالزراعة، وتزويدها بالمياه من قبل الحكومة عبر فتح الآبار الارتوازية التي سوف تخدم العاملين على هذه الأراضي.

كما شددت المذكرة على ضرورة العمل على إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة للصناعات الغذائية من خلال هذه التجمعات الزراعية، وأن تكون بالشراكة بين القطاع العام والخاص في نفس مناطق هذه التجمعات.


 




 

 


 

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