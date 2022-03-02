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الأربعاء، 02-03-2022 12:02 م

مطالبة بدليل إجرائي حول اتفاقية فتح مركز إيواء للمعنفات في العقبة

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الوكيل الإخباري - طالبت مقرر لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، تمام الرياطي، بتزويد اللجنة بدليل اجرائي وملحق للاتفاقية الموقعة بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية قرى الأطفال SOS، والمتعلق بفتح مركز ايواء النساء المعنفات في محافظة العقبة، يوضح آلية المهام التي يقوم بها كلا الطرفين.اضافة اعلان


واكدت خلال ترؤسها اجتماعا للجنة اليوم الأربعاء، بحضور مدير الاحداث والامن المجتمعي في وزارة التنمية الاجتماعية احمد الزبن ومديري الشؤون القانونية في الوزارة ناصر الرشيدة واحمد الخطيب للاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والجمعية، ضرورة ان تكون مدير المركز سيدة حفاظا على خصوصية وكرامة السيدات المعنفات.

من جهتهما، طالب النائبان رمزي العجارمة وجعفر الربابعة الاهتمام بالسيدات المعنفات والحفاظ على خصوصيتهن وان يكون الكادر الاداري المشرف والمراقب عليهن من الاناث.

بدوره، قال الزبن ان فكرة فتح مركز ايواء في العقبة جاء خدمة لمناطق الجنوب،  مشيرا الى ان المركز كان عبارة عن بيت شباب وتم تأهيله وصيانته وتزويده بالأثاث من شركتي الفوسفات والبوتاس والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ليرقى بمستوى الخدمات المقدمة للمعنفات.

واشار الى انه يحق للوزارة وكوادرها زيارة المركز بأي وقت للاطلاع على واقع الحال والخدمات المقدمة له.

من ناحيته، قال الشريدة ان الوزارة تنتهج في عملها التشاركية مع القطاع الخاص والجهات التطوعية، لافتا الى ان توقيع الاتفاقية بين الوزارة والجمعية جاء تأكيدا على هذه التشاركية.

الخطيب من جهته قال ان الاتفاقية ستوفر كثيرا من الاموال على الوزارة بدلا من بناء مركز او استئجاره.

 




 

 


 

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