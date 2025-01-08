مطالبة بزيادة رواتب العسكريين والموظفين والمتقاعدين بالاردن

02:12 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/716122 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- طالب النائب ناصر النواصرة، برد مشروع قانون الموازنة للعام 2025 ، وذلك لعدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامات رؤية التحديث الاقتصادي ولانها لم تتضمن زيادة صريحة لرواتب العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين ولعدم طرح حلول جذرية لعجز الموازنة وسداد الدين العام . اضافة اعلان



وكما طالب النواصرة خلال مناقشة الموازنة العامة 2025 ،اليوم الأربعاء ، بايجاد تعديلات جوهرية لاعداد قانون الموازنة ليشمل ما ورد في رؤية 2023 الصادرة عن حزب جبهة العمل الاسلامي، معتبرا ان الموازنة عاجزة عن تحقيق المطلوب .



واقترح على مجلس النواب أن يصوت على اعتبار كيان الاحتلال كيانا معاديا للانسانية والتفاعل واخذ قرار بهذا الشأن.