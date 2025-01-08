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مطالبة بزيادة رواتب العسكريين والموظفين والمتقاعدين بالاردن

نقود
نقود
الأربعاء، 08-01-2025 02:12 م
الوكيل الإخباري-   طالب النائب ناصر النواصرة، برد مشروع قانون الموازنة للعام 2025 ، وذلك لعدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامات رؤية التحديث الاقتصادي ولانها لم تتضمن زيادة صريحة لرواتب  العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين ولعدم طرح حلول جذرية لعجز الموازنة وسداد الدين العام .اضافة اعلان

وكما طالب النواصرة خلال مناقشة الموازنة العامة 2025 ،اليوم الأربعاء ، بايجاد تعديلات جوهرية لاعداد قانون الموازنة ليشمل ما ورد في رؤية 2023 الصادرة عن حزب جبهة العمل الاسلامي، معتبرا ان الموازنة عاجزة عن تحقيق المطلوب .

واقترح على مجلس النواب أن يصوت على اعتبار كيان الاحتلال كيانا معاديا للانسانية والتفاعل واخذ قرار بهذا الشأن.
 
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