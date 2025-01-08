مطالبة بزيادة رواتب العسكريين والموظفين والمتقاعدين بالاردن

وكما طالب النواصرة خلال مناقشة الموازنة العامة 2025 ،اليوم الأربعاء ، بايجاد تعديلات جوهرية لاعداد قانون الموازنة ليشمل ما ورد في رؤية 2023 الصادرة عن حزب جبهة العمل الاسلامي، معتبرا ان الموازنة عاجزة عن تحقيق المطلوب .
واقترح على مجلس النواب أن يصوت على اعتبار كيان الاحتلال كيانا معاديا للانسانية والتفاعل واخذ قرار بهذا الشأن.
-
أخبار متعلقة
-
العرموطي: إذا حدثت انتخابات حرة سنحصل على 60 أو 70 مقعدا في مجلس النواب
-
نائب يطالب بإعادة خدمة العلم لمواجهة مطامع الاحتلال
-
نائب للكيان الإسرائيلي: فشرت
-
رئيس مجلس النواب: لا يمكن السكوت على تصرفات الاحتلال التحريضية بحق الأردن
-
مجلس النواب يواصل اليوم الأربعاء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشيد بزيارة وزير الخارجية السوري إلى الأردن ويؤكد أهمية التعاون المشترك
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يدين نشر خرائط مزعومة تمس سيادة الأردن
-
"الثقافة والشباب" في الأعيان تطلع على خطط وبرامج الهيئة الملكية للأفلام