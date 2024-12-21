مطالبة بزيادة رواتب المتقاعدين في الاردن

وفي مذكرة رفعتها طهبوب إلى اللجنة المالية، أكدت أن هذا الاقتراح يُعد مطلباً مهماً يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، مشيرةً إلى أن تطبيقه لن يُثقل كاهل الحكومة بمزيد من النفقات، كون المبالغ المخفضة موجودة مسبقاً في الموازنة المقدمة من الحكومة.
وأعربت طهبوب عن أملها في أن تتبنى اللجنة المالية هذه التوصية وتقدمها للحكومة، لما لها من أثر إيجابي على المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
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