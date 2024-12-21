مطالبة بزيادة رواتب المتقاعدين في الاردن

02:53 م

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الوكيل الإخباري- طالبت النائب الدكتورة ديمة طهبوب اللجنة المالية في مجلس النواب بتخصيص المبالغ التي يتم تخفيضها من الموازنة العامة، والتي كانت مرصودة أصلاً في مشروع قانون الموازنة، لبند الزيادات على رواتب المتقاعدين. اضافة اعلان





وفي مذكرة رفعتها طهبوب إلى اللجنة المالية، أكدت أن هذا الاقتراح يُعد مطلباً مهماً يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، مشيرةً إلى أن تطبيقه لن يُثقل كاهل الحكومة بمزيد من النفقات، كون المبالغ المخفضة موجودة مسبقاً في الموازنة المقدمة من الحكومة.



وأعربت طهبوب عن أملها في أن تتبنى اللجنة المالية هذه التوصية وتقدمها للحكومة، لما لها من أثر إيجابي على المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية.