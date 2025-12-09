الثلاثاء 2025-12-09 02:15 م

مطالبة بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين

الثلاثاء، 09-12-2025 12:21 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  طالب النائب أيمن البدادوة ببدء دراسة تهدف إلى زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

وأكد البدادوة، خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة العامة، أنّ الأردن ليس بحاجة إلى معجزات، بل إلى إدارة عادلة، ورؤية واضحة وجريئة، وثقة بقدرة المواطنين على العطاء والمساهمة.


كما دعا إلى خفض أسعار المحروقات أو تثبيتها، خاصة مع بدء فصل الشتاء، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

 
 


