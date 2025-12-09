مطالبة بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - طالب النائب أيمن البدادوة ببدء دراسة تهدف إلى زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

اضافة اعلان



وأكد البدادوة، خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة العامة، أنّ الأردن ليس بحاجة إلى معجزات، بل إلى إدارة عادلة، ورؤية واضحة وجريئة، وثقة بقدرة المواطنين على العطاء والمساهمة.