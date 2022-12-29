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الخميس، 29-12-2022 06:15 م

مطالبة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بالاردن

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الوكيل الاخباري - اكد النائب عماد العدوان أن الحكومة مطالبة بإعادة النظر بالأعباء الضريبية وايجاد حلول اقتصادية بعيدا عن جيوب المواطنين الذين لم يعد لديهم قدرة على التحمل.

وقال العدوان في تصريحات صحفية إن الحكومة مطالبة أيضا بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، حيث أن الرواتب لم تعد تكفي لشراء احتياجاتهم لمدة أسبوع بسبب ارتفاع الأسعار غير المسبوق بالمملكة.

ولفت العدوان إلى أن مجلس النواب عليه واجب الضغط على الحكومة لزيادة رواتب الموظفين قبل تمرير الموازنة، وعدم الاكتفاء بالتوصيات التي لا تلزم الحكومة في شيء.

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