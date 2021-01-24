مطالبة بشمول جميع الطلبة بصندوق دعم الطالب الجامعي

الوكيل الاخباري - طالبت لجنة التعليم والشباب النيابية، بتوسيع مظلة صندوق دعم الطالب الجامعي، بحيث يتم شمول جميع الطلبة، الذين حققوا شروط الاستفادة من الصندوق، بالإضافة إلى طلبة البرنامج الموازي، وكذلك طلبة جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب الدكتور بلال المومني، اليوم الأحد، وخصصته لبحث موضوع المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية.



وقال المومني، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس، إن اللجنة حريصة على شمول جميع الطلبة الجامعيين بمظلة الصندوق، إدراكًا لحجم الأعباء الملقاة على عاتق الأسر الأردنية، بسبب التكاليف والرسوم والالتزامات المترتبة عليهم جراء تعليم أبنائهم.



وأضاف أن هذه القضية تمس جميع أبناء الشعب الأردني، وباتت مؤرقة للعديد من الأسر، موضحًا أنه ورد للجنة العديد من الشكاوى من الطلبة الذين لم يستفيدوا من الصندوق، رغم تحقيقهم كل الشروط، وآخرين لم يستطيعوا إكمال دراستهم الجامعية، علمًا بأنهم كانوا مشمولين بالمكارم الملكية، كمكرمة العسكريين والمعلمين، ولهم الحق في إنهاء مشاورهم التعليمي.



