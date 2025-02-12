مطالبة جديدة بتسليح الأردنيين

وأكد أبو تايه أن "الأردن للأردنيين"، مجددًا تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أراضيه، ورفضه لأي تصريحات تستهدف الأردن.
وأضاف النائب أبو تايه أن الأردن "لن يكون جزءًا من مخططات المتآمرين"، مؤكدًا أن المملكة ستظل وفيّة للعهد والوعد. كما شدد على أنه "لا خوف على الوطن ولا على جنوده في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني".
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