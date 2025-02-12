 
الأربعاء 2025-02-12 05:38 م
 

مطالبة جديدة بتسليح الأردنيين

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأربعاء، 12-02-2025 05:03 م
الوكيل الإخباري-   طالب النائب صالح أبو تايه خلال جلسة مجلس النواب بتسليح الشعب والعشائر الأردنية لتعزيز قدرة الدفاع عن الوطن وحماية حدوده، مشددًا على ضرورة تعزيز قدرات الأردنيين في مواجهة أي تهديدات قد تواجه البلاد.اضافة اعلان


وأكد أبو تايه أن "الأردن للأردنيين"، مجددًا تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أراضيه، ورفضه لأي تصريحات تستهدف الأردن.

وأضاف النائب أبو تايه أن الأردن "لن يكون جزءًا من مخططات المتآمرين"، مؤكدًا أن المملكة ستظل وفيّة للعهد والوعد. كما شدد على أنه "لا خوف على الوطن ولا على جنوده في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني".
 
gnews

أحدث الأخبار

دائرة الأراضي والمساحة

أخبار محلية مدير الأراضي: الدائرة خفضت عدد مراجعيها بنسبة 70.74%

الملك يلتقي في واشنطن قيادات من الكونغرس الأمريكي

أخبار محلية الملك يلتقي في واشنطن قيادات من الكونغرس الأمريكي

وزارة العدل

أخبار محلية وزير العدل يبحث والسفير الكويتي التعاون المشترك بين البلدين

صورة عامة للعاصمة عمان

شؤون برلمانية مطالبة جديدة بتسليح الأردنيين

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية : الوزارة عينت أكثر من 1500 معلم متخصص بالتعليم المهني والتقني

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية إعلامية مصرية : الملك نجح بالمناورة وواجه الفكرة الترامبية

خلال لقائه وفود عشائرية وفعاليات نسائية

أخبار محلية العيسوي: مواقف الملك الشجاعة التزام بالمصالح الوطنية وتمسك بثوابت الأردن

ارشيفية

خاص بالوكيل ترجيح وصول جلالة الملك إلى أرض الوطن الجمعة وسط دعوات لاستقبال شعبي حاشد



 




الأكثر مشاهدة