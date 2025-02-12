مطالبة جديدة بتسليح الأردنيين

05:03 م

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الوكيل الإخباري- طالب النائب صالح أبو تايه خلال جلسة مجلس النواب بتسليح الشعب والعشائر الأردنية لتعزيز قدرة الدفاع عن الوطن وحماية حدوده، مشددًا على ضرورة تعزيز قدرات الأردنيين في مواجهة أي تهديدات قد تواجه البلاد. اضافة اعلان





وأكد أبو تايه أن "الأردن للأردنيين"، مجددًا تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أراضيه، ورفضه لأي تصريحات تستهدف الأردن.



وأضاف النائب أبو تايه أن الأردن "لن يكون جزءًا من مخططات المتآمرين"، مؤكدًا أن المملكة ستظل وفيّة للعهد والوعد. كما شدد على أنه "لا خوف على الوطن ولا على جنوده في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني".