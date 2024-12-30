مطالبة جديدة بعودة التوقيت الشتوي في الأردن - وثيقة

الوكيل الإخباري- طالب مجموعة من النواب، في مذكرة نيابية موجهة إلى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، بإحالة مقترح تغيير التوقيت بين الصيفي والشتوي إلى رئيس الوزراء للنظر فيه.

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وشدد النواب الموقعون على المذكرة على ضرورة إعادة النظر في القرار الحكومي الصادر عام 2013 بشأن تثبيت التوقيت الصيفي، داعين إلى العودة لنظام تغيير التوقيت بما يضمن تحقيق مصالح المواطنين والتكيف مع المتطلبات الموسمية.