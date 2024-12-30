مطالبة نيابية بإعادة التوقيت الشتوي في الأردن

وقال دهيسات، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إن العديد من الشكاوى وردت إليه من مواطنين وطلاب وعمال حول خروجهم مبكرا في الصباح إلى المدارس أو الجامعات أماكن عملهم.
وكان قرر مجلس الوزراء في عام 2022 تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام، وجاء القرار بعد دراسة مستفيضة أجرتها الحكومة للوقوف على جدوى تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي، والتي بينت أن استمرار العمل في هذا التوقيت يتيح الاستفادة من أطول وقت ممكن من ساعات النهار.
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