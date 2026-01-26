الإثنين 2026-01-26 12:40 م

مطالبة نيابية بتأجيل أقساط القروض لشهرين

ت
أرشيفية
 
الإثنين، 26-01-2026 12:31 م
الوكيل الإخباري- دعا عدد من النواب الحكومة إلى تأجيل أقساط القروض المترتبة على المواطنين خلال شهري شباط وآذار المقبلين.اضافة اعلان


ووفق مذكرة نيابية اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإن المطالبة جاءت مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد والأعباء المالية الإضافية التي تتحملها الأسر خلال هذه الفترة.

وطالب النواب أن يكون تأجيل أقساط القروض دون ترتيب فوائد إضافية أو غرامات تأخير على المقترضين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

شؤون برلمانية مطالبة نيابية بتأجيل أقساط القروض لشهرين

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

ت

شؤون برلمانية النائب زيادين يزف بشرى للمغتربين الأردنيين

في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت أثناء التنقّل والسفر، يكتشف مستخدمو الهواتف الذكية خيارًا عمليًا غالبًا ما يمرّ دون انتباه، يوفّر اتصالًا أكثر استقرارًا وخصوصية مقارنةً بنقاط الاتصال اللاسلكية ال

تكنولوجيا طريقة أكثر أمانا لمشاركة الإنترنت عبر آيفون وأندرويد

نجاح عملية نوعية لمريض بانفجار مقلة العين في مستشفى الملك المؤسس

أخبار محلية نجاح عملية نوعية لمريض بانفجار مقلة العين في مستشفى الملك المؤسس

السلحفاة البحرية الخضراء

منوعات مصر.. انقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض من محل مأكولات

تكريم السيد محمود حبيبة في ملتقى الأعمال السعودي الأردني

أخبار الشركات تكريم السيد محمود حبيبة في ملتقى الأعمال السعودي الأردني

ز

شؤون برلمانية النواب يرفض تعديل اسم "الكاتب العدل" ويبقي عليه كما هو



 






الأكثر مشاهدة