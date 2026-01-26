مطالبة نيابية بتأجيل أقساط القروض لشهرين

ووفق مذكرة نيابية اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإن المطالبة جاءت مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد والأعباء المالية الإضافية التي تتحملها الأسر خلال هذه الفترة.
وطالب النواب أن يكون تأجيل أقساط القروض دون ترتيب فوائد إضافية أو غرامات تأخير على المقترضين.
