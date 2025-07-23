مطالبة نيابية بتقسيط مخالفات السير والترخيص والتأمين للمواطنين

وسأل العرموطي عن أعداد السيارات والمركبات المختلفة -شاحنات وحافلات وآليات- التي لم تجدد ترخيصها حتى تاريخه، والأسباب التي تحول دون تجديد الترخيص.
كما سأل العرموطي عن مجموع قيم مخالفات السير لإجمالي المركبات غير المرخصة.
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