مطالبة نيابية بتمديد الكهرباء عبر الكابلات الأرضية

الوكيل الإخباري - طالب نواب، اليوم الاثنين، شركات الكهرباء إلى استبدال ربط المناطق بالشبكة الكهربائية عبر الأعمدة بالكابلات الأرضية.

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وقالوا خلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية، إن تمديد الكابلات الأرضية أكثر مقاومة للظروف الجوية ويجب البدء بتمديدها على مراحل.

ودعوا إلى محاسبة المقصرين عن أداء واجباتهم قبل المنخفض الجوي وخلاله وبعد المنخفض، وتشديد الرقابة على شركات توزيع الكهرباء في المملكة.

وأضافوا أنه يجب إجراء صيانة دورية وتفقد العمر التشغيلي للأعمدة في الشوارع والأحياء السكنية لتلافي حدوث أي أعطال أو كوارث.