مطالبة نيابية بتوسيع دائرة الطلبة المشمولين بالمنح والقروض الجامعية

وقال القطاونة خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، إن عشرات الرسائل تصله من المواطنين والطلاب للمطالبة بشمولهم بالمنح والقروض.
وأضاف أن على الحكومة أن تنظر للطلاب باعتبارهم طاقات بشرية تستحق الدعم.
وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي مؤخرا أسماء الطلبة المشمولين بالمنح والقروض الجامعية.
