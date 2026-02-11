الأربعاء 2026-02-11 03:10 م

مطالبة نيابية بتوسيع دائرة الطلبة المشمولين بالمنح والقروض الجامعية

أرشيفية
 
الأربعاء، 11-02-2026 01:11 م
الوكيل الإخباري-   دعا النائب أحمد القطاونة الحكومة إلى توسيع دائرة الطلبة المشمولين بالمنح والقروض الجامعية.اضافة اعلان


وقال القطاونة خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، إن عشرات الرسائل تصله من المواطنين والطلاب للمطالبة بشمولهم بالمنح والقروض.

وأضاف أن على الحكومة أن تنظر للطلاب باعتبارهم طاقات بشرية تستحق الدعم.

 وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي مؤخرا أسماء الطلبة المشمولين بالمنح والقروض الجامعية.
 
 




