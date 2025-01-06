مطالبة نيابية بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين 50 دينارا

وأضاف أن على الحكومة أن تكون جادة في مكافحة الفساد، داعيا إلى ضرورة تنفيذ قرارات قطعية ضد فاسدين واسترداد الأموال.
وأشار الوحش إلى أن العجز المقدر في الموازنة يزيد عن 3 مليار دينار، موضحا أن الحكومة بالغت في تقدير قيمة الإيرادات بالموازنة الحالية.
وبيّن أنه يجب إدارة المنح الخارجية بالشكل المطلوب في ظل الضعف والتشتت الحالي الذي أدى إلى إعادة بعضها لمانحيها بسبب عدم استخدامها وهدر انفاق بعضها.
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