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مطالبة نيابية بزيادة 100 دينار للمتقاعدين العسكريين

الثلاثاء، 08-02-2022 11:59 ص

مطالبة نيابية بزيادة 100 دينار للمتقاعدين العسكريين

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الوكيل الإخباري - اشترط النائب علي الطراونة التزام الحكومة بطلبات تقدم بها للموافقة على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022.

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وطالب الطراونة خلال استكمال مناقشة الموازنة، اليوم الثلاثاء، باستحداث علاوة للقوات المسلحة المكلفة بحماية الحدود تسمى "علاوة خطورة الواجب".

 

كما دعا الحكومة إلى صرف دعم مالي خاص قيمته 200 دينار لأفراد القوات المسلحة من رتبة وكيل أول فما دون والأسر التي تتقاضى دعما من صندوق المعونة الوطني مع بداية فصل الشتاء.

 

وقال الطراونة إنه يجب زيادة رواتب المتقاعدين العسكرييين بما لا يقل عن 100 دينار وهيكلة رواتب المتقاعدين القدماء قبل 2012 وبعدها، وزيادة رواتب الضمان المبكر.

 

ودعا إلى محاربة الفساد ومعالجة الترهل الإداري وتوجيه التنمية بجميع نواحيها نحو المحافظات وخدمة المواطنين فيها وإنصاف المتقدمين بالكشف التنافسي في ديوان الخدمة المدنية.

 

وعبّر الطراونة عن رفضه للتعرفة الكهربائية الجديدة واصفا إياها بالجائرة.

 




 

 


 

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