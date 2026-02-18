مطالبة نيابية بصدور عفو عام بالتزامن مع حلول رمضان

11:46 ص

الوكيل الإخباري- دعا النائب صالح العرموطي إلى صدور عفو عام عن الموقوفين السياسيين وغير السياسيين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. اضافة اعلان





وقال العرموطي خلال مداخلة له تحت القبة، اليوم الأربعاء، إن الدولة الأردنية متسامحة ونأمل أن يصدر عفو عام.



وأضاف أن مجلس النواب يعمل بشكل متواصل ليلا ونهارا في إقرار التشريعات لتنسجم مع الدستور الأردني خدمة للشعار الذي أطلقه جلالة الملك وهو الإصلاح السياسي.



وأشار العرموطي إلى أننا سنعمل لرفع الراية خدمة لوطننا واستقرارنا وسيادتنا.



وتوجه خلال حديثه بالتهنئة والتبريك إلى جلالة الملك والشعب الأردني وزملائه في مجلس النواب بمناسبة حلول شهر رمضان.

