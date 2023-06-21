مطالبة نيابية بوضع أسس ومعايير لمنح الإعفاءات

الوكيل الإخباري - ناقشت كتلة البرنامج النيابية خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فريد حداد، موضوع الإعفاءات الطبية.

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وطالب الدكتور حداد بأن تكون هناك أسس ومعايير واضحة لمنح الإعفاءات، مشيرا إلى أن هناك من يسعى للحصول على الإعفاءات الطبية بالرغم من توفر تأمين صحي لديه.



وقال إن نسبة أعداد المستفيدين من التأمين الصحي المدني تتراوح بين 42 بالمئة و48 بالمئة من عدد سكان المملكة، فيما تصل حصة التأمين العسكري إلى 28 بالمئة و30 بالمئة.



من جهتهم، قدم النواب عيد النعيمات، فراس القضاة، نواش القوقزة، هايل عياش، عمر النبر، أسماء الرواحنة، فايزة عضييات، إسماعيل المشاقبة، فليحة السيبتان، مقترحات بشأن منح الإعفاءات الطبية إلى مستحقيها.