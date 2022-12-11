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الأحد، 11-12-2022 11:49 ص

معاهدات تسليم المجرمين والأشخاص مع رومانيا وقبرص تحت القبة الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
يشرع مجلس النواب، الثلاثاء المقبل بالتصويت على قرارات اللجنة القانونية حول مشاريع قوانين أحيلت إليها خلال الجلسة الأخيرة الأسبوع الماضي.اضافة اعلان


وكانت اللجنة القانونية أقرت مشاريع قوانين التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا لسنة 2021، والتصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الحكومة الأردنية وحكومة قبرص لسنة 2022، ومعدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022.

كما سيناقش المجلس، في جدول أعمال الجلسة الرابعة، قرار اللجنة القانونية رقم (4) تاريخ 7/12/2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022.

بالإضافة إلى مشاريع القوانين أعلاه، تضمن جدول أعمال المجلس كتاب رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة رقم ( 15069 ) تاريخ 16/11/2022 والمتضمن تقرير ديوان المحاسبة السنوي السبعون لعام 2021.

للاطلاع على جدول أعمال الجلسة أنقر هنا

 




 

 


 

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