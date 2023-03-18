السبت 18-03-2023
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السبت، 18-03-2023 01:50 م

معدل الشركات على طاولة النواب الاثنين المقبل

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الوكيل الإخباري - قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي دعوة المجلس للانعقاد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الاثنين المقبل.اضافة اعلان


وتضمن جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة (تشريعية) قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (5) تاريخ 2023/2/19 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.

ويهدف القانون المعدل إلى تسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يقلل الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركاء والمساهمين في الشركات، ويسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة.

كما يستهدف تحفيز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية فيها، ويضمن استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر بما يحفز تسجيل هذا النوع من الشركات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ويحقق الانسجام مع التشريعات ذات العلاقة بممارسة الأعمال بما فيها قانونا الإعسار والأوراق المالية.

للاطلاع على جدول الأعمال أنقر هنا




 




 

 


 

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