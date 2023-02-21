الثلاثاء 21-02-2023
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الثلاثاء، 21-02-2023 11:46 ص

معدل الضمان الاجتماعي تحت القبة الأربعاء

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الوكيل الإخباري - دعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، للانعقاد في جلسة تشريعية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غدٍ الأربعاء. اضافة اعلان


وتضمن جدول الأعمال وفق ما اطلع "الوكيل الإخباري" عليه، مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022.

ومن أبرز التعديلات التي أجرتها لجنة العمل النيابية، تنظيم الوضع القانوني للمتقاعدين العسكريين على قانون التقاعد العسكري، والمتقاعدين على قانون الضمان الاجتماعي، وشمول العاملين في الحيازات الزراعية في باقي التأمينات.

كما تضمنت التعديلات، تعديل عدد اشتراكات تأمين الأمومة الواردة في المادة (6) من (8) اشتراكات إلى (6) اشتراكات، سواءً كانت متصلة أم متقطعة، وذلك لضمان مزيد من الحماية الاجتماعية للمرأة وتعزيزا لدورها وتمكينها في العمل وحمايتها.

وقررت اللجنة شطب الفقرة (ج) من المادة (7) والتي تنص على تخفيض الاشتراكات على المنشآت في القطاع الخاص التي تقوم بتشغيل ممن هم دون 30 عاما.

للاطلاع على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي أنقر هنا

 




 

 


 

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