معدل رسوم تسجيل الأراضي على طاولة النواب الاثنين المقبل

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي دعوة المجلس للانعقاد صباح الاثنين المقبل 2023/1/16، لمناقشة جدول أعمال الجلسة السابعة.وتضمن جدول الأعمال قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (3) تاريخ 21/12/2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022 على جدول الأعمال.وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان وزيادة حجم التداول في سوق العقار من خلال تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة بالنسبة إلى قيمة العقار عن عقود الهبة والبيع.كما حدد القانون المعدل قيم الرسوم المفروضة على معاملات تسجيل الأراضي بما يتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات والقيمة الشرائية للدينار.وتضمنت التعديلات إعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات.ويناقش مجلس النواب أيضا قرار اللجنة القانونية رقم (3) تاريخ 7/12/2022 والمتضمن مشـــروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص لسنة 2022.ويناقش المجلس قرار اللجنة القانونية رقم (4) تاريخ 7/12/2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022.كما أُدرج قرار اللجنة القانونية رقم (2) تاريخ 7/12/2022 والمتضمن مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا لسنة 2021.