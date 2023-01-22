معدل قانون الجنسية الأردنية على طاولة النواب الاثنين

الوكيل الإخباري - قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي دعوة المجلس للانعقاد في جلسة تشريعية صباح غدا الاثنين. اضافة اعلان





ويستكمل المجلس قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (3) تاريخ 21 /12/ 2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022، اعتبارا من المادة (٢) للتصويت عليها وذلك بعد إقفال باب النقاش خلال الجلسة الماضية.



كما أدرج مجلس النواب قرار اللجنة القانونية رقم (5) تاريخ 22 /1/ 2023 والمتضمن مشـــروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2022، على جدول الأعمال الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري".



ويناش المجلس أيضا قرار اللجنة الادارية رقم (2) تاريخ 22 /1/ 2023 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022.



ويتضمن جدول الأعمال قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية رقم (2) تاريخ 28 /12/ 2022 والمتضمن مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنة 2022.

