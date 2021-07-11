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الأحد، 11-07-2021 07:53 ص

معيقات تواجه التجار على طاولة النواب اليوم

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توضيحية


الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

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حيث تواصل اللجنة النيابية المشتركة (القانونية،الادارية)، مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 على النحو التالي:


بحضور عدد من رؤساء البلديات السابقين قبل سنة 2017، بحضور عدد من أمناء عاملين الأحزاب السياسية، بحضور عدد من المدراء التنفيذيين للبلديات.


وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار خلال زيارتها الى غرفة تجارة الأردن، المعيقات والتحديات التي تواجه قطاع التجارة.


وتجتمع اللجنة المالية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018.


 




 

 


 

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